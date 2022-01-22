نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت"، حيث يجرى العمل على قدم وساق في موقع التصوير للانتهاء من تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت"

حددت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل “في بيتنا روبوت” نهاية شهر فبراير المقبل، كموعد مبدئي لعرض المسلسل لينضم بذلك لقائمة مسلسلات الموسم الشتوي الذي انطلق في شهر ديسمبر الماضي.

وانتهى أبطال العمل من تصوير 60٪ من أحداثه ومن المقرر أن يحمل الجزء الجديد شكر خاص للنجمة دلال عبد العزيز التي شاركت في الموسم الأول من مسلسل "في بيتنا روبوت" ولم يمهلها القدر المشاركة في الجزء الثاني وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا وفاتها على أثره.

ويواصل أبطال العمل شيماء سيف وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وهشام جمال تصوير العمل في اللوكيشن الخاص بالمسلسل في ديكور الشركة وبيت المهندس يوسف وعدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

و يكثف أبطال العمل تصوير أحداثه مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني يضم عدد من النجوم منهم عمرو وهبة وشيماء سيف وطه دسوقي وهشام جمال وليلى أحمد زاهر ومن المقرر أن يضم الجزء الجديد عدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول من الفنانين ليواصل أبطاله مغامرات زومبا ولذيذ.

مسلسل في بيتنا روبوت تدور أحداثه حول يوسف مهندس برمجيات شاب "هشام جمال" الذي يقوم باختراع إنسان آلي على هيئة بشر أولهما تحمل اسم زومبا وهي الشخصية التي تجسدها شيماء سيف، والثاني لذيذ وهي الشخصية التي يؤديها الفنان "عمرو وهبة"، لتنفجر الكثير من المواقف الكوميدية بين الابطال بعد الاستعانة بزومبا ولذيذ لمساعدة يوسف وزوجته ويقعوا في العديد من المشاكل خاصة وان البعض يعتقد انهم بشر.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل «في بيتنا روبوت» تم عرضه في شهر مارس من العام الماضي حيث عرض خارج السباق الرمضاني وينتمي مسلسل في بيتنا روبوت إلى فئة أعمال الميني دراما، حيث يتكون من 15 حلقة فقط وهو من إنتاج شركة روزناما للإنتاج الفني بالتعاون مع سينرجي وكتبه الثنائى أحمد محيى وأحمد المحمدي، و أخرجه وليد الحلاوي ولم تحدد الشركة المنتجة حتى الان عدد حلقات الجزء الجديد من العمل.