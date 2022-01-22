زلزالان قويان يضربان الفلبين

ضرب زلزالان قويان جنوب الفلبين، اليوم السبت، لكن من غير المتوقع حدوث أضرار كبيرة، ولم يكن هناك أي تهديد بحدوث موجات مد عاتية"تسونامي"، طبقًا لما ذكره خبراء زلازل في البلاد.

ووقع زلزال بقوة 6.1 درجة في الساعة العاشرة و26 دقيقة صباحًا (0226 بتوقيت جرينتش)، قبالة سواحل جزيرة "بالوت"، على بعد 1130 كيلومترًا، جنوب مانيلا، طبقًا لما ذكره المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

وتابع في نشرة له "لا يوجد أي تهديد بحدوث تسونامي مدمر، استنادًا إلى البيانات المتاحة".

وأضاف المعهد أنه لا يتوقع حدوث أضرار كبيرة، بسبب الزلزال، لكنه حذر من احتمال حدوث هزات ارتدادية.

وقبل ذلك بست ساعات، هز زلزال بقوة 5.4 درجة، بلدة "باجانجا" الساحلية، في إقليم "دافاو أوريانتال" القريب، طبقًا لما ذكره المعهد.

وذكرت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث أنه حتى الآن، لم تحدث أي تداعيات كبيرة، من الزلزال الذي وقع في بلدة "باجانجا".

وتقع الفلبين، فيما تسمى بـ"حلقة النار"، حيث تحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.

وكان زلزال بقوة 1. 7 درجة أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا، بوسط الفلبين في أكتوبر 2013، الأخير القوي، الذي يضرب البلاد.