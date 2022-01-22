السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحد ضحايا هتك العرض على يد عامل بإحدى مدارس المعادي تتعرف عليه

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أوراق القضية في اتهام عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ6 فتيات من حضانة المدرسة التي يعمل بها وهتك عرضهن أثناء وجودهن بدورة مياه المدرسة، أنه بعرض المتهم قانونيًا على الطفلة "س. إ" تعرفت عليه وأشارت إليه بإصبعها وأطلقت عليه لفظ (عمو محمد) وأفادت أنه اصطحبها داخل دورة المياه وقيامه بهتك عرضها.

شهادة أهالي الضحايا

وجاء بأقوال "أ. ح" بشعور ابنته الطفلة "س" بالإعياء في فترة سابقة على إبلاغه معللة له ذلك بقيام المتهم بتحسس أماكن عفتها داخل دورة المياه الخاصة بمدرستها حال تطهيره لها بعد قضاء حاجتها، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك لكونه عامل مصعد مسبباً التهابات واحمرارًا بتلك الأماكن.

وأضاف أن الشاهدة الثانية "والدتها" تحققت من صحة إصابتها وبدأت في مداواتها ثم عرضها على طبيب في أحد المستشفيات الخاصة مؤكداً لها حدوث إصابة ابنتها.

وجاء بأقوال "أ. م"- أخصائية تغذية علاجية بمضمون ما شهد به سالفها، كما جاء بأقوال طبيب بمستشفى “مبرة المعادي” المضمون ذاته.

وأضاف أنه وقع الكشف الطبي على الطفلة "س"، مؤكدًا حدوث إصابتها وأعد تقریرًا بذلك.

وجاء بأقوال "ن. ر" أنه حال قيامها بتطهير ابنتها الطفلة "فريدة" عقب عودتها من المدرسة تلاحظ لها وجود التهابات شديدة بجهازها التناسلي فبدأت في مداواتها وبسؤال الطفلة عللت ذلك لقيام المتهم بتطهيرها عقب قضاء حاجتها على الرغم من عدم اختصاصه بذلك لكونه عامل مصعد.

وأضافت أنه وبعرضها صورة المتهم على ابنتها تعرفت عليه، ثم تم عرض الفتاة على الشاهدة السادسة في إحدى العيادات الخاصة لتوقيع الكشف الطبي عليها مؤكدة حدوث إصابة ابنتها.

كما شهد "م. ع" مالك شركة توريدات خلال تحقيقات النيابة بمضمون ما شهدت به سالفته.

كما جاء بأقوال طبية نساء وتوليد شهدت بذات مضمون ما شهد به سالفاها وأضافت أنها قامت بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة" فريدة" مؤكدة حدوث إصابتها.

وجاء بأقوال "وائل. م" يعمل محاسب أنه عقب علمه بالواقعة عرض صورة المتهم على ابنته ففزعت وتعرفت عليه وقررت أنه يقوم بإيلامها، وأنها شكته لإحدى المعلمات بالفصل ثم تم عرضها على طبيبة في إحدى العيادات الخاصة، مؤكدة حدوث إصابة ابنتها.

تفاصيل قرار الإحالة

جاء في نص قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: “إنه بعد مطالعة التحقيقات تتهم النيابة العامة "ع. م"، 48 سنة، لأنه في عام 2021 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة وحال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادي، عامل مصعد خطف، بالتحايل، المجني عليهن الأطفال كلا من: "س. أ"، "خ. م"، "ف. م"، "ل. أ"، "ز. و"، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلًا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن في ذلك مبعداً إياهن عن أعين الرقباء عليهن قاصداً من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي".

وأضاف قرار الإحالة: "أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليهن الأطفال سالفي الذكر واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاماً كاملة، وذلك بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن حاجتهن، زاعماً تطهيره لهن مستغلاً صفته".

احد ضحايا هتك العرض عامل بإحدى المدارس المعادى النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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