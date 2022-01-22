السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

عالم

السلطة الانتخابية الفنزويلية تمهل المطالبين باستفتاء ضد «مادورو» 12 ساعة

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو

السلطة الانتخابية الفنزويلية تمهل المطالبين باستفتاء ضد مادورو 12 ساعة لجمع 4,2 ملايين توقيع
أمهلت السلطة الانتخابية الفنزويلية المطالبين باستفتاء لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو، 12 ساعة الأربعاء المقبل لجمع أكثر من 4,2 ملايين توقيع ضرورية لتنظيم مشاورة من هذا النوع.

وأعلن المجلس الانتخابي الوطني على تويتر اليوم أنّ جمع التواقيع سيُنظّم "في 26 يناير، بين الساعة السادسة والساعة 18,00 في 1200 مركز" في جميع أنحاء البلاد.

وسيتعيَّن على منظّمات المعارضة التي بدأت الإثنين إجراءات تنظيم استفتاء على إلغاء ولاية الرئيس الاشتراكي (2019-2025)، أن تجمع عددًا من التوقيعات يشكل نسبة عشرين بالمئة من الناخبين المسجّلين في كراكاس وفي كل من ولايات البلاد الـ23، أي ما مجموعه أكثر من 4,2 ملايين توقيع من أصل 20,9 مليون ناخب.

وفي حال لم تتحقق هذه النسبة في ولاية واحدة فقط يتم إلغاء العملية برمّتها.

وكتب زعيم المعارضة خوان جوايدو في تغريدة على تويتر "ما الذي تخاف منه يا مادورو؟ أنت لا تسمح حتّى ببعض التواقيع الدكتاتوريّة لا تهتمّ حتّى بالأمور الشكلية".

وقال سيزار بيريز فيفاس، أحد المروّجين للاستفتاء ضدّ مادورو "من العار أن نُعلن عن 1200 مركز ليتمكّن عشرون مليون مواطن من ممارسة حقهم"، معتبرا أنّ "الأمر يشبه وضع ألف لتر من الماء في حاوية سعتها خمسة لترات".

وكانت المعارضة الفنزويلية حاولت في 2016، من دون جدوى، المطالبة باستفتاء ضدّ الولاية الأولى لمادورو (2013-2019). 

وقد أعيد انتخابه في 2018 في اقتراع قال خصوم الرئيس إنّه شهد عمليات "تزوير"، ورفضته أيضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدّة في أميركا اللاتينية.

السلطة الفنزويلية مادورو كراكاس

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وائل لطفي

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