صناعة الموسيقى الحية تبدأ في التعافي ببطء من كورونا

عاد مغني الروك البريطاني إلتون جون إلى المسرح الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من عامين كما تستعد أسماء كبيرة في عالم الغناء والموسيقى من بينها المغنية الأمريكية بيلي إيليش والمغني الكندي جاستن بيبر للقيام بجولات حول العالم.

ولكن مع استعداد صناعة الموسيقى الحية للتعافي من كورونا هذا العام أعلنت المغنية البريطانية أديل الحائزة على جائزة جرامي 15 مرة باكية أن الجائحة أجبرتها في اللحظة الأخيرة على تأجيل حفلاتها المرتقبة في فندق سيزار بالاس في لاس فيجاس.

وأكد هذا الإعلان المفاجئ هشاشة تعافي الموسيقى الحية من الجائحة المستمرة وخيب آمال آلاف المعجبين الذين اشتروا تذاكر باهظة الثمن لعروض بيعت بالكامل وكان من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة.

وقالت أديل إن كورونا أصاب نصف طاقمها وتسبب في تأجيل حفلات.

وألغت فرقة الهيب هوب الأمريكية فوجيس يوم الجمعة جولة بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها قائلة إن "استمرار جائحة كورونا جعل ظروف الرحلات صعبة".