مصر تشارك فى اجتماع لجنة تسيير وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «النيباد»

شاركت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، عبر الفيديوكونفرانس في الاجتماع السادس والستين للجنة تسيير وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد" بوصفها ممثلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى النيباد.

وناقش الاجتماع عمل الوكالة في ضوء التحديات الكبيرة التنموية التي تشهدها القارة الإفريقية، والآثار الاقتصادية السلبية جراء انتشار جائحة كورونا

وجود مصر في المحافل الإفريقية

وجاءت المشاركة لتأكيد حرص القاهرة على التواجد الفعال والنشط بالمحافل الإفريقية خاصةً أن مصر إحدى الدول الخمس المؤسسة للوكالة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي من المشروعات التنموية التي تعكف النيباد على تنفيذها حاليًا في شتى المجالات، ومن بينها دور الوكالة في تيسير تنفيذ عدد من المشروعات الإقليمية التي توليها مصر أهمية كبرى.

وكذلك، تم استعراض حالة جائحة كورونا في دول النيباد، والخطة الاستراتيجية لأنشطة المنظمة، والموضوعات الخاصة بالرئاسة القادمة للنيباد وكذا بالقمة المزمع أن تعقد في فبراير 2022 بشكل هجين.