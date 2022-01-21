فعاليات «النقل» اليوم.. زيارة رئيس كوريا الجنوبية للخط الثالث وإجراءات وقائية بالسكك الحديدية

شهدت وزارة النقل اليوم العديد من الفعاليات فى القطاعات المختلفة لها، وتسلط «الدستور» الضوء على عدد منها كالتالي:



أعلنت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استمرار أعمال تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها بشكل مباشر من الورش لضمان توفير التعقيم الكامل للقطارات، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تعقيم القطارات عقب وصولها للرحلة الأخيرة، لضمان توفير التعقيم للقطارات عقب انتهاء الرحلة بالكامل وبالتالي توفير التعقيم للقطارات ضمانًا لسلامة وأمان المواطنين.

وشددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على تعقيم كافة أرجاء المحطات بالوجة البحري وكذلك الوجه القبلي، إلى جانب تعقيم المبنى الإدارى الخاص بالسكة الحديد الموجود داخل محطة رمسيس بالقاهرة، للتأكد من تعقيم أماكن تواجد الموظفين داخل المبنى.

https://www.dostor.org/3690216



أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الجمعة، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



- التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

- أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة.

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة.

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة.

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.



https://www.dostor.org/3690524

زار رئيس جمهورية كوريا الجنوبية موون جاي إن والوفد المرافق، صباح اليوم، الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكان في استقباله الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

بدأت الجولة باستقلال أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهة إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط، من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائلنقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور– السلام».

في بداية الجولة، رحب وزير النقل بضيف مصر الرئيس الكوري الجنوبي، معربًا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لأحد مشروعات النقل المهمة في مصر، التي يعبر التعاون المشترك بها تجسيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا اتجاهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.

https://www.dostor.org/3690529

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال استقبال الرئيس الكوري الجنوبي بالخط الثالث لمترو الأنفاق، إن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى ويمتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة وقد تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم و19 محطة، وجارِ حاليًا تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم و15 محطة.

واستعرض الوزير مدى مساهمة الحكومة الكورية في تنفيذ مشروعات المترو، والتي تشمل العقد الموقع مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث، بالإضافة إلى 8 سنوات صيانة وعمرة جسيمة، حيث تبلغ قيمة العقد 640 مليون جنيه + 317.7 مليون يورو، ويتم تمويل الشق الأجنبى للعقد من خلال الحكومة الكورية، وكذا تم استعراض مميزات القطارات الكورية من الداخل والخارج ومخطط توريدها، حيث قد تم توريد 18 قطار ومكونات 5 قطارات من القطارات التي سيتم تجميعها في سيماف لنقل الخبرات للفنيين والعمال المصريين وتم دخول 10 قطارات الخدمة وجاري عمل الاختبارات الديناميكية لباقي القطارات الموردة بالورش ليتم دخولهمالخدمة تباعًا.

https://www.dostor.org/3690638