الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تشدد على تعقيم القطارات للوقاية من فيروس كورونا

تعقيم القطارات
تعقيم القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استمرار أعمال تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها بشكل مباشر من الورش لضمان توفير التعقيم الكامل للقطارات وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتفيدالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.

 

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تعقيم القطارات عقب وصولها للرحلة الأخيرة، لضمان توفير التعقيم للقطارات عقب انتهاء الرحلة بالكامل وبالتالي توفير التعقيم للقطارات ضمانًا لسلامة وأمان المواطنين.

 

 وشددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على تعقيم كافة أرجاء المحطات بالوجة البحري وكذلك الوجه القبلي، إلى جانب تعقيم المبني الإدارى الخاص بالسكة الحديد الموجود داخل محطة رمسيس بالقاهرة، للتأكد من تعقيم أماكن تواجد الموظفين داخل المبني .

 

وتابعت الهيئة أن يتم تعقيم شبابيك التذاكر الى جانب ذلك يتم توفير شبابيك تذاكر أخرى خارج المحطات منعا للتقارب بين المواطنين وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير التباعد الاجتماعي بين المواطنين في المحطات.


وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة من رئيس الشركة المهندس علي فضالي بشأن التأكد من ارتداء المواطنين للكمامة قبل الدخول من بوابات دخول المترو تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.

 

وأضاف "عبد الهادي" في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتم التفتيش على ارتداء الكمامة في الخطين الأول والثاني للمترو وسيتم منع المواطنين من دخول المحطات دون ارتداء الكمامة، حيث سيتم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

السكة الحديد تشديد على تعقيم القطارات مرتين يوميا للوقاية من فيروس كورونا تشديد على تعقيم القطارات مرتين فيروس كورونا السكة الحديد تشديد تعقيم القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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