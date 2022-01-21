رئيس كوريا الجنوبية يشاهد عرضا عن توطين صناعة السكة الحديد فى مصر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال استقبال الرئيس الكوري الجنوبي بالخط الثالث لمترو الأنفاق، إن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى ويمتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة وقد تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم و19 محطة وجار حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم و15 محطة.

واستعرض الوزير مدى مساهمة الحكومة الكورية في تنفيذ مشروعات المترو، والتي تشمل العقد الموقع مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث، بالإضافة إلى 8 سنوات صيانة وعمرة جسيمة، حيث تبلغ قيمة العقد 640 مليون جنيه + 317.7 مليون يورو، ويتم تمويل الشق الأجنبى للعقد من خلال الحكومة الكورية، وكذا تم استعراض مميزات القطارات الكورية من الداخل والخارج ومخطط توريدها، حيث قد تم توريد 18 قطار ومكونات 5 قطارات من القطارات التي سيتم تجميعها في سيماف لنقل الخبرات للفنيين والعمال المصريين وتم دخول 10 قطارات الخدمة وجاري عمل الاختبارات الديناميكية لباقي القطارات الموردة بالورش ليتم دخولهم الخدمة تباعاً .

وأضاف وزير النقل، خلال الجولة، أن ورشة العمرة الجسيمة والتي تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط، منفذة على 65 فدانا وتحتوي على 32 مبنى، حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد عربات قطارات الخط الثالث علاوة على قدرتها على تخزين 30 قطارا، مع مخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.

وخلال الجولة، شاهد رئيس كوريا الجنوبية عرضاً تقديميا عن التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، من خلال التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) لصناعة توطين وتوريد 40 قطار مترو (320عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مدة 8 سنوات صيانة، بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات ومبلغ 96 مليون دولار للصيانة، بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم وشركة نيرك ووزارة النقل، وفق مذكرة التفاهم في نوفمبر 2021 على هامش الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي لإفريقيا والشرق الأوسط.