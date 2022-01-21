الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجهين البحري والقبلي اليوم

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الجمعة، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


- التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

 

- أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة.

- أسيوط /  أسوان مدة 90 دقيقة.

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة.

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

 ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف  تقل بنسبة كبيرة وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ما سيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

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