موعد عيد الشرطة ٢٠٢٢ والأجازات الرسمية في المصالح الحكومية

موعد إجازة عيد الشرطة ٢٠٢٢.. فقد تصدرت “إجازة 25 يناير عام 2022” محركات البحث العالمية بجوجل، بنسب مشاهدة وقراءات عالية، كما تتصدر القائمة الرئيسة لموقع "الدستور" منذ انتهاء عيد "الميلاد المجيد".

وتعرض "الدستور" فى ذلك التقرير كيفية تطبيق الإجازات الرسمية.

موعد إجازة عيد الشرطة ٢٠٢٢ والأجازات الرسمية في المصالح الحكومية

لم تتبق إلا أيام قليلة على الإجازة الرسمية لعيد الشرطة التي توافق يوم 25 يناير عام ٢٠٢٢ من هذا الشهر الحالي، فقد يتم تعطيل جمبع المصالح الحكومية، وقد يحصل جميع العاملين على إجازات عديدة مدفوعة الأجر وذلك طبقا لقانون العمل بمصر رقم 12 لسنة 2003 الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين المؤسسات والعاملين بها والذي ينص على أحقية الموظف الذي يعمل في أيام الإجازات الرسمية على أجر مضاعف.

ويكون عيد الشرطة يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير ويتم تأجيله ليوم الخميس الذي يوافق 27 يناير وذلك وفقا لقرار “رئاسة مجلس الوزراء” الجهة المنوطة، وذلك بتنظيم الإجازات الرسمية بجميع مناسبات الدولة المصرية الاجتماعية والقومية والوطنية والدينية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.



قواعد إرجاء الإجازات الرسمية طبقا لقرار مجلس الوزراء

فقد قام “مجلس الوزراء” في وقتنا الحالي بإجراء عدد من عمليات التنظيم لجميع الإجازات الرسمية للدولة في جميع المناسبات على أن يتم بالفعل ترحيل الإجازات الرسمية من منتصف الأسبوع وضمها لعطلات نهاية الأسبوع سواء تكون قبل أو بعد المناسبة غير إجازات الأعياد الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى، تجنبا لحدوث أية تعطيلات للمصالح الحكومية وجميع الإدارات المحلية بشركات قطاع العام وقطاع الأعمال وذلك مرتين في الأسبوع الواحد.