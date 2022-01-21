الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الفرحة تعم منزل أسرة سائق التاكسى المحترق بعد توجيه الرئيس بدعمه

جريدة الدستور

عمت الفرحة منزل سليمان حسين سليمان حسن، سائق التاكسي المحترق في الجيزة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشراء تاكسي جديد له بديلا لسيارته.

وقالت والدة السائق خلال تقرير مصور عرض في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنت مريضة ووقعت على الأرض لما سمعت خبر الحريق، كنت خايفة عليه يكون صابه حاجة، وفرحت فرحة الدنيا وخفيت، إن ربنا رجع له أكل عيشه، أشكر الرئيس السيسي من هنا لحد يوم أمر ربنا عليا، لجل اللي بيعمله لمصر والغلابة واليتامى والأرامل".

بينما قالت شقيقة سائق التاكسي: "أخويا بقى يعيط ويضحك مش مصدق نفسه من الفرحة".

 

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