توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرية عنيبس في سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرية عنيبس، بالتعاون مع شركة غاز الأقاليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بجميع قرى المحافظة

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة أن أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرية عنيبس تتم بثلاث قطاعات، وهي التي تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي بها، لافتا إلى أنه سيتم وصول الغاز الطبيعي للمنازل خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا على المتابعة المستمرة للمشروع.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن الانتهاء من أعمال إنشاء 6 مجمعات زراعية ضمن 30 مجمع زراعي بقرى " أم دومة بطما، وأولاد حمزة، وروافع العيساوية بالمنشاة، و " برديس وبني حميل، وعرابة أبيدوس بالبلينا "، وذلك ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المجمعات بنسب تنفيذ متفاوتة؛ لتقديم الخدمات الزراعية للمواطنين في الـ 7 مراكز المستهدفة من المبادرة، وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن المجمعات الزراعية يتم إنشاؤها وفقا لثلاث نماذج بحسب احتياج كل قرية، حيث يضم النموذج رقم (1) " مركز تجميع ألبان، ووحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي "، ويضم النموذج رقم (2) " وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعي"، ويضم النموذج رقم (4) " جمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي ".

الجدير بالذكر أن المجمعات الزراعية الـ 30 منها 4 مجمعات زراعية بمركز دار السلام، و4 مجمعات زراعية بمركز البلينا، وعدد 5 مجمعات زراعية بمركز طما، و5 مجمعات بمركز المراغة، ومجمعين زراعيين بمركز ساقلتة، وعدد 5 مجمعات زراعية بمركز المنشاة، و5 مجمعات زراعية بمركز جرجا " .