الجمعة 21 يناير 2022
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الدين لله

وزير الأوقاف: مصر تشهد نقلة غير مسبوقة في جميع المجالات

وزيرالأوقاف
وزيرالأوقاف

اجتمع الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، بحضور محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين.

وقال وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، إن الدولة المصرية تشهد نقلة غير مسبوقة في جميع المجالات، مشيدًا بما شاهده من تطور ونقلة نوعية بمحافظة كفر الشيخ.

وشدد الوزير، على أنه “لا تهاون في تطبيق التعليمات الخاصة بضبط الخطبة وقتًا وموضوعًا، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنبر”، لافتًا: إلى أن “صفحة الإمام على مواقع التواصل كمنبره، وعلينا تكثيف الجهود لضبط الخطاب الدعوي”.

وأشار إلى موضوع خطبة اليوم "ضوابط بناء الأسرة"، منوهًا بأن “استقرار الأسرة من أساسيات الحياة، فرب الأسرة الذي يعاني من عدم استقرار أسرته سيعاني أيضًا من عدم استقرار عمله، وسيؤثر كذلك على باقي أفراد الأسرة مما يخلق مجتمعًا مفككًا”.

 واستشهد وزير الأوقاف بقوله تعالى: "وَمِنْ ‌آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" أي: ليسكن الرجل إلى زوجته وتسكن هي إليه ، ولم يأت في القرآن الكريم لفظ زوجة أبدًا ولا حتى عند الجمع ، فالمرأة نظير للرجل ، والعلاقة بينهما لا تقوم على المغالبة بل على الرحمة والمودة والسكينة.

 وأوضح وزير الأوقاف، أن  مبادرة "سكن ومودة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف ستكون نقلة تثقيفية وتوعوية لدى الأسرة المصرية، مشيرا  إلى نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443هـ ، حيث حقق 142 مليون جنيه.

وتابع "تمكنت من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على مليون و453 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، مما دعا إلى تعميم الفكرة وإطلاق الوزارة لـ"صك الإطعام" ، والذي يمتد على مدار العام ، مؤكدًا أن مشروع صكوك الإطعام يحمل أبعادًا شرعية ومجتمعية وإنسانية كبيرة ، وهو نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة، وسيتم توصيل الصك إلى مستحقيه بعزة وكرامة ومنع تصوير أي أحد من المستفيدين".

الدكتورمحمد مختار جمعة الأوقاف أوقاف كفر الشيخ جميع المجالات المصرح لهم بالخطابة

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