الإمارات تقدم 39 ألفًا و276 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 39 ألفا و276 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم إلى 23 مليونا و241 ألفا و381 جرعة.

وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة “وام” الإماراتية، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الخميس، عن تسجيل 4 حالات وفاة و3,014 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في منشورها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن الحصيلة الجديدة جاءت بعد إجراء 504,831 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة ترجع لجنسيات مختلفة، و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن مجموع الحالات المسجلة من الإصابات بلغ 816,945 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في الدولة 2,204 حالات.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,067 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 764,731 حالة.