الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد المتهم بقتل بطلة العالم فى كرة السرعة

جريدة الدستور

قرر قاضي المعارضات، اليوم الجمعة، استمرار حبس متهم لمدة 15 يوما لقيامه بقتل  بطلة العالم في كرة السرعة الطالبة روان محمد  الحسيني، الطالبة بكلية الصيدلة والتى تبلغ من العمر 21 عاما، خنقا بهدف سرقة حلقها الذهب ومبلغ 50 جنيها، وهاتف محمول خاص بالمجني عليها.

واعترف المتهم أمام رجال الشرطة قائلا، "مكنتش عايز أقتلها وندمان إني عملت كده، كنت بمر بضائقة مالية منذ خروجي من السجن منذ شهر من حكم بـ٦ سنوات بقضية مخدرات، بقالي 25 يوم في دمياط أبحث عن شغل ورجعت إجازة لدسوق، وشفت المجني عليها بالصدفة". 

 وأضاف المتهم "لقيت معاها 50 جنيه، وخدت حلقها وتليفونها ولما لقيت صوتها في العياط ارتفع خفت أتكشف وخنقتها بالإيشارب، بعد شوية والدتها اتصلت وقلتلها اسم حد تاني وبنتكم مخنوًقه فوق سطح عمارة". 

وكان مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بالعثور على جثمان طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ، وبها آثار خنق حول رقبتها، وتم تحويلة النيابة العامة واعترف بجريمته.

قتل المتهم بطلة العالم كرة السرعة كفرالشيخ لأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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