الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بتول عرفة: كليب «أنا شايفاك» من أقرب أعمالى لقلبى

بتول عرفة
بتول عرفة

كشفت المخرجة بتول عرفة عن تعاونها مع المطربة أميمة طالب في ثالث كليبات ألبوم "أنا شايفاك" والمقرر طرحه قريبا والأغنية من كلمات أحمد المالكى، والحان سهم، و توزيع عمر الصباغ، و ماستر أمير محروس، و يشارك فى الكليب الفنان أحمد مجدى وذلك عبر تدوينة لها على تويتر.

وكانت المطربة أميمة طالب قد طرحت كليب ثانى أغانيها بمصر بعنوان "معلش سهرناكم"، مع المخرجة بتول عرفة، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، و ألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس.

وقدمت المخرجة بتول عرفة الفنان الكوميدى مصطفى أبو سريع ليكون بطل قصة الكليب أمام المطربة أميمة طالب، حيث يظهر فى دور خادم غرف بأحد الفنادق و معه أميمة، و يتقمص الاثنان شخصيتى رجل أعمال و زوجته بعدما يرتديان ملابس قاطنى الغرفة التى ينظفونها، و ينسيان الحنفية مفتوحة حتى تغرق الغرفة، فيضطر الاثنان لارتداء ملابس سهرة و يذهبان للنايت التابع للفندق، و يقدمان فقرة غنائية حتى يعطلا أصحاب الغرفة الحقيقيين من الصعود لها حتى يتم ترتيبها جيدًا من خلال صاحبتهما.

وقدمت المخرجة بتول عرفة فى الكليب الأول، للمطربة أميمة طالب قصة كوميدية أيضا، حيث استعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، و التى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها و تفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى و هى شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتين أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث فى إطار كوميدى، و فى نهاية أحداث الكليب تتفاجئ الزوجتين برسالة من إمرأة ثالثة على موبايل الزوج، فتقومان بإلقائه فى حمام السباحة، والمفارقة أن المخرجة استعانت بكابتن منتخب تونس فى كرة اليد رفيق باشا، ليقدم شخصية الزوج.

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