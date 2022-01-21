الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق محادثات وزيرى خارجية الولايات المتحدة وروسيا حول الأزمة الأوكرانية

بلينكن
بلينكن

 انطلقت في جنيف، اليوم الجمعة، محادثات وزيرى الخارجية الامريكي أنتونى بلينكن ونظيره الروسى سيرجي لافروف، والتي يبحث خلالها الطرفان مايتعلق بالأزمة الأوكرانية المتصاعدة، إضافة إلى ماينتظره الجانب الروسي من الاستماع إلى إجابات بشأن الضمانات الأمنية التي طلب بأن تكون الردود عليها من الجانب الأمريكي مكتوبة.
وفى بداية اللقاء، قال وزير الخارجية الروسى، إنه يتوقع إجابات ملموسة على المقترحات التى قدمتها بلاده خاصة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي، إن اللقاء يعد فرصة لاستمرار الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن وفد بلاده سيطرح أمام الجانب الروسي مايتعلق بالمخاوف إزاء السياسات الروسية.
ولفت بيلنكن، إلى أن الولايات المتحدة والغرب مستمران في المسار الدبلوماسى لحل الخلافات بشكل سلمي، موضحًا أن الولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمون بحل الأزمة الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي ولكن إذا فشل هذا المسار فهم ملتزمون برد حاسم.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أنه سيتحدث إلى وزير الخارجية الروسي بشأن مواطنين أمريكيين ذهبا إلى روسيا بغرض السياحة وتم توقيفهما هناك، مطالبا بأن تطلق روسيا سراحهما وتعيدهما بأقصى سرعة.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر من عواقب وخيمة، في حال مضي روسيا قدما بغزو أوكرانيا، فيما يرى الكرملين دعم حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا باعتباره تهديدا متناميا لجناحها الغربي.

يذكر أن حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، من أي تحرك روسي عسكري تجاه أوكرانيا، قائلاً إن أي هجوم روسي سوف يُقابل برد اقتصادي حاد ومنسق، "قد ناقشته بالتفصيل مع حلفائنا".

الأزمة الأوكرانية أنتوني بلينكن بلينكن سيرجي لافروف جنيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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