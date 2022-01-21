فيتنام تخطط لشراء 21.9 مليون جرعة من لقاح فايزر لتطعيم الأطفال

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الجمعة، أنها تخطط لشراء 21.9 مليون جرعة من لقاحات فايزر لتطيعم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت صحيفة (فيتنام نيوز) المحلية عن وزير الصحة نجوين ثانه لونج قوله "إن خطة التلقيح مازالت تنتظر موافقة الحكومة"، مضيفا "أن مزيدا من التفاصيل حول عقد التسليم أو خارطة الطريق للحملة ليست متاحة بعد".

وأشار لونج إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت توصيات للتطعيم ضد كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، لكنها لم تصدر بعد إرشادات بشأن التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما، لذلك ستدرس وزارة الصحة هذا الأمر بحذر شديد علميا وموضوعيا واكتساب الخبرات والدروس المستفادة من جميع البلدان التي بدأت بالفعل برنامج التلقيح.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري وزارة الصحة أيضا مناقشات منتظمة ومستمرة مع منظمة الصحة العالمية حول تطعيم الأطفال في هذا العمر لضمان حماية الأطفال من المرض، لكن السلامة لا تزال هي الشغل الشاغل.

وبحلول أوائل العام الجاري، وفقا للتقارير الواردة من المحليات، يوجد حوالي 11.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما في فيتنام.

ولا يزال الخبراء منقسمين حول ضرورة تطعيم الأطفال في هذا العمر حيث تظهر البيانات أن معظم الأطفال المصابين نادرا ما يعانون من حالات خطيرة، في حين أن العديد من الآباء/الأوصياء قلقون بشأن الآثار الجانبية للقاحات.

وقالت الحكومة الفيتنامية، في بيان الأربعاء، إنه سيسمح للوافدين الأجانب والفيتناميين في الخارج بدخول البلاد، في مطاراتها الدولية، بدون الحاجة إلى إذن مسبق من إدارة الهجرة.

وكانت فيتنام قد أغلقت حدودها كما أوقفت رحلاتها الدولية، في بدء الجائحة في مارس 2020.