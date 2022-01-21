وزير الخارجية العراقى: عودة 4 آلاف مهاجر بشكل طوعى

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن عودة 4000 مهاجر عراقي بشكل طوعي، بواسطة 10 رحلات خاصة نظمتها الخطوط الجوية العراقية.

وذكرت الخارجية العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة- أن وزير الخارجية التقى على هامش زيارته إلى بروكسل، المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة يلفا جوهانسون، وبحث معها العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، لاسيما موضوع إعادة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي بصورة طوعية.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية استعرض جهود الحكومة العراقية في التعامل مع قضية الهجرة، والإجراءات التي اتخذتها من أجل إعادة العراقيين العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل بيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، مشيرا إلى أن "العراق تمكن من إعادة نحو 4000 مواطن عراقي بواسطة 10 رحلات خاصة نظمتها الخطوط الجوية العراقية".

من جانبها، أكدت جوهانسون عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين، مثمنة دور العراق في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أكدت الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمسألة التعاون والشراكة مع العراق، ورغبته في استقراره وحرصه على تعميق أواصر العلاقات بين الجانبين.

وأشادت بجهود العراق في التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإعادة مواطنيه العالقين على الحدود، مؤكدة أهمية التعاون من أجل تقليل الهجرة والحد من نتائجها الوخيمة على المهاجرين وعوائلهم، الأمر الذي ينعكس إيجابا لتخفيف أزمة المهاجرين وتصدي الحكومة العراقية للهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات التهريب وتوفير كل ما يلزم لعودة المهاجرين طوعا واعتباره نموذجا يحتذى به في مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.

يذكر أنه أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده اتخذت العديد من الخطوات لوقف الهجرة غير المشروعة، داعيا البلدان المعنية إلى أهمية الاضطلاع بمسئولياتها، وضرورة التعامل مع المواطنين العراقيين العالقين على الحدود بشكل إنساني ولائق.