الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بتسجيلها 50 ألفًا و373 إصابة جديدة.
وذكرت الوزارة - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن إجمالي عدد المصابين بالجائحة في البلاد ارتفع بذلك إلى 4 ملايين و 545 ألفًا و683 إصابة، فيما تم تسجيل 278 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 302 ألف و390 وفاة.

ولفتت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 342 مليونا و596 ألفا و24 إصابة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و574 ألفا و351 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 69.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 38.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 23.5 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ860 ألفا و472 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ622 ألفًا و476 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 487 ألفا و693 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة و إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا و روسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

المكسيك كوفيد كورونا المستجد الصحة الصحة المكسيكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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