حبس عصابة الاتجار بالمخدرات في الخانكة

قررت نيابة القليوبية، اليوم الجمعة، حبس تشكيل عصابي لاتهام عناصره -الثلاثي- بالاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز الخانكة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود معلومات لضباط مباحث المركز بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية بقيام 3 عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

تم إخطار مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة الخانكة من ضبط 3 عاطلين وهم "ر ر "، 20 سنة عاطل، و"س م "، 21 سنة، و"ط ا "، 36 سنة، عاطلين، ومقيمين دائرة المركز، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وبحوزتهم 135 لفافة من مخدر الهيروين وعدد مهن الأقراص المخدرة، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم الأثمة والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.