الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فقدان 180 شخصا فى حادثة تعرضت لها سفينة بالكونغو الديمقراطية

سفينة
سفينة

فُقد ما لا يقل عن 180 شخصا إثر حادثة تعرضت لها سفينة في وقت متأخر من يوم الأحد بنهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت السلطات المحلية .

وأعلن المختص مبويو، مفوض شؤون نهر مبانداكا، عاصمة مقاطعة إكواتور، وقوع المأساة في تقييم مؤقت دون تحديد المزيد من التفاصيل.

وذكرت إذاعة أوكابي الإخبارية التي تدعمها الأمم المتحدة، نقلا عن شهادات بعض الناجين، أن السفينة، التي كانت في حالة سيئة، كانت بها حمولة زائدة بلغت نحو 600 راكب.

ونُقل عن أحد الناجين قوله "كانت هناك جثث مدفونة في بدن السفينة. رأينا ثلاث جثث على الأقل".

وأضاف الناجي "لكننا لا نعرف العدد بالضبط نظرا لوجود عدد كبير جدا من الأشخاص في عداد المفقودين حتى الآن".

يتكرر وقوع حوادث السفن في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في نهر الكونغو، وغالبا ما ترجع أسباب ذلك إلى السفر ليلا، والحمولات الزائدة، فضلا عن سوء أحوال السفن.

 وعلى صعيد آخر، تولت الكونغو الديمقراطية، الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لأول مرة منذ انضمامها الرسمي إلى عضوية المنظمة في عام 2018 برئاسة وزير النفط الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا.
وأفاد بيان لمنظمة أوبك اليوم بأن وزراء الطاقة في تحالف المنتجين "أوبك +" سيعقدون اجتماعهم الشهري يوم الثلاثاء المقبل لاستعراض ومراجعة تطورات السوق وتفاعلات العرض والطلب والمخزونات النفطية وتحديد الموقف من إقرار الزيادة الشهرية في الإنتاج والتي تبلغ 400 ألف برميل يوميا لفبراير المقبل.
يشار إلى أن الكونغو ستتولى الإشراف على انتخابات الأمين العام الجديد للمنظمة في يوليو المقبل لاختيار خليفة للأمين العام الحالي النيجيري محمد باركيندو والذي قضى 6 أعوام في المنصب، حيث ما زال العديد من الدول الأعضاء تدرس التقدم بمرشحيها للمنصب.
ومن المعروف أنه لم يتأكد حتى الآن سوى مرشح الكويت هيثم الغيص محافظ الكويت السابق في أوبك.

عرض حادث سفينة لدي الكونغو حادثة الكونغو الديمقراطية فقدان الديمقراطي شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الجمعة 21-1-2022

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 21-1-2022

موقع أمريكى يبرز اكتشاف وادى النصب الأثرى بسيناء

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

مشروع قانون أمريكى جديد حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

القضاء الإسرائيلى يفتح تحقيقا حول استخدام الشرطة لبرنامج بيجاسوس للتجسس

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية