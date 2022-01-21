فقدان 180 شخصا فى حادثة تعرضت لها سفينة بالكونغو الديمقراطية

فُقد ما لا يقل عن 180 شخصا إثر حادثة تعرضت لها سفينة في وقت متأخر من يوم الأحد بنهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت السلطات المحلية .

وأعلن المختص مبويو، مفوض شؤون نهر مبانداكا، عاصمة مقاطعة إكواتور، وقوع المأساة في تقييم مؤقت دون تحديد المزيد من التفاصيل.

وذكرت إذاعة أوكابي الإخبارية التي تدعمها الأمم المتحدة، نقلا عن شهادات بعض الناجين، أن السفينة، التي كانت في حالة سيئة، كانت بها حمولة زائدة بلغت نحو 600 راكب.

ونُقل عن أحد الناجين قوله "كانت هناك جثث مدفونة في بدن السفينة. رأينا ثلاث جثث على الأقل".

وأضاف الناجي "لكننا لا نعرف العدد بالضبط نظرا لوجود عدد كبير جدا من الأشخاص في عداد المفقودين حتى الآن".

يتكرر وقوع حوادث السفن في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في نهر الكونغو، وغالبا ما ترجع أسباب ذلك إلى السفر ليلا، والحمولات الزائدة، فضلا عن سوء أحوال السفن.

وعلى صعيد آخر، تولت الكونغو الديمقراطية، الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لأول مرة منذ انضمامها الرسمي إلى عضوية المنظمة في عام 2018 برئاسة وزير النفط الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا.

وأفاد بيان لمنظمة أوبك اليوم بأن وزراء الطاقة في تحالف المنتجين "أوبك +" سيعقدون اجتماعهم الشهري يوم الثلاثاء المقبل لاستعراض ومراجعة تطورات السوق وتفاعلات العرض والطلب والمخزونات النفطية وتحديد الموقف من إقرار الزيادة الشهرية في الإنتاج والتي تبلغ 400 ألف برميل يوميا لفبراير المقبل.

يشار إلى أن الكونغو ستتولى الإشراف على انتخابات الأمين العام الجديد للمنظمة في يوليو المقبل لاختيار خليفة للأمين العام الحالي النيجيري محمد باركيندو والذي قضى 6 أعوام في المنصب، حيث ما زال العديد من الدول الأعضاء تدرس التقدم بمرشحيها للمنصب.

ومن المعروف أنه لم يتأكد حتى الآن سوى مرشح الكويت هيثم الغيص محافظ الكويت السابق في أوبك.