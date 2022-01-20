«الصحة» تنصح الحوامل بضرورة الحصول على لقاح كورونا

نفت وزارة الصحة والسكان تأثير لقاح فيروس كورونا على معدل الخصوبة لدى السيدات، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي دليل حاليًا بأن لقاح كورونا يؤثر على خصوبة المرأة.

ونصحت الوزارة السيدات حال التخطيط للحمل على ضرورة الحصول على اللقاح لحمايتهم وحماية الرضيع في المستقبل.

ومن جانبه، كشف المتحدث الرسمي، عن إحصائيات إصابة الحوامل بفيروس كورونا، وفقاً لدراسة كبيرة تم إجراؤها على الحوامل في اسكتلندا خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى أكتوبر 2021.

وأوضح أن الدراسة أكدت أن النسبة العظمى من حالات دخول المستشفى والعناية المركزة هي لغير المطعمات بلقاح فيروس كورونا، حيث أن 77% من الإصابة بفيروس كورونا هم من غير المطعمين، كما أن 90% من حالات دخول المستشفيات هم من غير المطعمين.

وأضاف أن 98% من حالات دخول العناية المركزة من غير المطعمين، كما أنه ثبت وفاة 450 حالة وفاة للأجنة أثناء الحمل حدثت جميعاً في الأمهات غير المطعمين.

فى سياق آخر قال إنه تم تطعيم المواطنين بأكثر من 60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشار لـ«الدستور» إلى أنه تم تطعيم المواطنين بـ 36.3 مليون جرعة أولى، و23.6 جرعة ثانية، بالإضافة إلى 550 ألف جرعة ثالثة تنشيطية.

وأضاف الدكتور حسان عبد الغفار أنه بالنسبة لتطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من 12 حتى 15 عام، فأنه تم التطعيم بـ 155 ألف طفل بالجرعة الأولى و50 ألف طفل بالجرعة الثانية، وفى الفئة العمرية من 15 حتى 18 عام فإنه تم تطعيم 1.1 مليون طفل بالجرعة الأولى و42 ألف جرعة ثانية.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي بمستشفيات الجمهورية ومستشفيات العزل مستقر ومطمئن، حيث بلغت نسبة إشغال الأسرة الداخلية حوالي 9%، في حين بلغت نسبة اشغال العناية المركزة نسبة 41%، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي نسبة 23%.

وأعلن عن توافر جميع الادوية والمستلزمات، بالإضافة إلى توافر مخزون أمن من الأكسجين الطبي.