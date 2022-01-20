نائبة التنسيقية تنجح فى إعادة خط «أتوبيس 15» للعمل

نجحت رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعادة خط أتوبيس رقم ١٥ للعمل، بناءً على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة بشأن توقف خط أتوبيس رقم 15 بتاريخ 3/10/2021 الذي خط سيره من شارع كفر طهرمس وحتى حدائق أكتوبر الذي تمت مناقشته اليوم بتاريخ 19/1/2022.

وقالت نائبة التنسيقية إن الموافقة تمت على إعادة الخط وسوف يتم تزويده في المرحلة القادمة، لافتة إلى أنه يتم إنشاء محطة تستوعب الأتوبيسات بدعم من أبو شقرة، وذلك للقضاء على مواقف الأتوبيسات العشوائية، موجهة الشكر إلي قيادات هيئة النقل العام وعلي رأسهم رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق علي.