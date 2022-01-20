الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية تنجح فى إعادة خط «أتوبيس 15» للعمل

رشا أبو شقرة
رشا أبو شقرة

نجحت رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعادة خط أتوبيس رقم ١٥ للعمل، بناءً على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة بشأن توقف خط أتوبيس رقم 15 بتاريخ 3/10/2021 الذي خط سيره من شارع كفر طهرمس وحتى حدائق أكتوبر الذي تمت مناقشته اليوم بتاريخ 19/1/2022.

وقالت نائبة التنسيقية إن الموافقة تمت على إعادة الخط وسوف يتم تزويده في المرحلة القادمة، لافتة إلى أنه يتم إنشاء محطة تستوعب الأتوبيسات بدعم من أبو شقرة، وذلك للقضاء على مواقف الأتوبيسات العشوائية، موجهة الشكر إلي قيادات هيئة النقل العام وعلي رأسهم رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق علي.

النائبة رشا أبو شقرة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اعادة خط اتوبيس رقم ١٥ طلب الإحاطة كفر طهرمس

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