6 سيارات إطفاء لإخماد حريقين منفصلين فى المطرية والنزهة

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريقين منفصلين داخل شقتين سكنيتين في منطقتي المطرية والنزهة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بمنطقة أرض الشركة فى المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية الإخماد.

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية الإخماد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.