الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف بمطاي في المنيا

إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء المخالف بمدينة مطاي

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا 3 حالات تعد بالبناء العشوائي المخالف بدون ترخيص بأحياء غرب وجنوب المدينة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي إن الوحدة المحلية لمركز مطاي، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف و العشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت الوحدة المحلية اليوم إزالة حالتين تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بحي غرب المدينة بمركز مطاي باستخدام معدات الوحدة المحلية كما تم إيقاف حالة تعدي بالبناء المخالف بالدور الخامس بمنزل بحي جنوب المدينة حيث تم فك الشدة الخشبية تحت إشراف سعيد محمد نائب رئيس المركز والمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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إزالة تعديات بالبناء المخالف بمدينة مطاي

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا أن الوحدة المحلية لمركز مدينه مطاي لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين

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إزالة تعديات بالبناء المخالف بمدينة مطاي

وأكد رئيس مركز ومدينة مطاي أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد عقد ، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (ملكية خاصة)، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة مشيرا إلي إن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

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إزالة تعديات بالبناء المخالف بمدينة مطاي
المنيا إزالة حالات تعدي البناء المخالف بدون ترخيص أحياء مدينة مطاي خالد عبد الرءوف

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وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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