الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونسكو تعلن اكتشاف شُعب مرجانية ضخمة فى جزر تاهيتى الفرنسية (صور)

جزر تاهيتي
جزر تاهيتي

اكتشف الغواصون قبالة سواحل جزر تاهيتي الفرنسية على المحيط الهادي مجتمعا من الأسماك ذات الإضاءة الحيوية والحبار والأخطبوطات وقنديل البحر.

كما وجد الغواصون أن المنطقة الغامضة ذات الإضاءة الخافتة هى، أيضًا، موطن للأنواع التي تحتاج عادةً إلى ضوء الشمس والدفء الضحل لتزدهر - المرجان، وفقا لتقرير لقناة CBS الأمريكية.

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وأعلنت منظمة اليونسكو، الخميس، أن مجموعة من العلماء اكتشفوا شعابًا مرجانية ضخمة من الشعاب المرجانية على شكل وردة بين ما يقرب من 98 و213 قدمًا تحت سطح المحيط الهادئ بالقرب من جزر تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية.

كما تم اكتشاف الشعاب المرجانية في حالة "نقية" في نوفمبر الماضي، وتمتد بطول ميلين وعرض 200 قدم. الشعاب المرجانية على شكل وردة عملاقة يصل عرضها إلى أكثر من 6.5 قدم. 

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وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولي في بيان صحفي "نحن نعرف سطح القمر أفضل من أعماق المحيط، حيث إنه تم رسم 20٪ فقط من قاع البحر بأكمله". 

أكملت:"هذا الاكتشاف الرائع في تاهيتي يوضح العمل الرائع للعلماء الذين، بدعم من اليونسكو، يوسعون نطاق معرفتنا حول ما يكمن تحتها" .

هذا الاكتشاف، كما قالت منظمة اليونسكو "غير عادي للغاية"، حيث يميل المرجان إلى النمو في أعماق تصل إلى نحو 82 قدمًا، ويكون الماء أكثر دفئًا ويتلقى مزيدًا من الضوء. 

قالت اليونسكو إن الغواصين قطعوا ما يقرب من 200 ساعة من الوقت تحت الماء لدراسة الشعاب المرجانية، متجهين بشكل أساسي إلى منطقة مجهولة. 

لم تكن الشعاب المرجانية العميقة قادرة في السابق على الخضوع لدراسة مكثفة بسبب أدوات الغوص المتاحة. لكن الغواصين الآن لديهم الأدوات اللازمة للغوص لفترة أطول بعمق أكبر، ويخططون لمواصلة دراسة المنطقة.

بالصور .. تاهيتي الوجهة السياحية الأمثل خلال عام 2019 – سفاري نت
جزر تاهيتي

وقال أليكسيس روزنفيلد أحد الغواصين الذين استكشفوا الشعاب المرجانية، في منشور على فيسبوك مكتوب بالفرنسية إن الشعاب المرجانية تشبه عمل "خياطة عظيمة". 

وأضاف في بيان أنه "كان من السحري مشاهدة شعاب مرجانية عملاقة وجميلة تمتد لأبعد مدى يمكن للعين أن تراه". 

اليونسكو استكشافات جزر جزر فرنسية شعب مرجانية

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