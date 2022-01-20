جونسون يواجه أشرس معاركه السياسية: هل يخسر سمعته ومنصبه؟

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكبر معركة سياسية في حياته المهنية، وقد يواجه تصويتًا بحجب الثقة إذا انقلب عدد كاف من نوابه ضده.

وأكدت شبكة سي ان بي سي نيوز الأمريكية أن جونسون تعرض لضغوط هائلة وسط تقارير متعددة عن الأحزاب والتجمعات التي يُزعم أنها عقدت من قبل موظفين حكوميين، وبعضهم حضره جونسون، خلال عمليات إغلاق فيروس كورونا في المملكة المتحدة عام 2020.

وتابعت الشبكة أنه يتم إجراء تحقيق حاليًا لتحديد طبيعة وغرض التجمعات وما إذا كان قواعد إغلاق كورونا في ذلك الوقت قد تم خرقها أم لا، حيث ينتظر جونسون نتائج هذا التحقيق بفارغ الصبر، لأن النتائج قد تدفع المزيد من نواب حزب المحافظين إلى الانقلاب عليه وإجراء تصويت على سحب الثقة وتحدي القيادة.

وأكدت الشبكة أن السبب في الغضب الشعبي والسياسي من جونسون أن أحد هذه التجمعات عقدت في داونينج ستريت خلال مايو 2020 في ذروة الإغلاق الأول، عندما سُمح لعامة الناس فقط بمقابلة شخص آخر من خارج منزلهم ، في مكان خارجي.

واعترف جونسون أمام البرلمان الأسبوع الماضي بأنه حضر الحفلة التي عقدت في حديقة داونينج ستريت، حيث تمت دعوة حوالي 100 شخص، لكنه أخبر المشرعين بأنه حضر الحفل لمدة 25 دقيقة فقط من أجل "شكر مجموعات الموظفين" على عملهم الشاق وأنه "يعتقد ضمنيًا أن هذا كان حدث عمل".

وقال سياسيون، بمن فيهم نائبه دومينيك راب، إنه إذا ثبت أن جونسون كذب على البرلمان ، فمن المتوقع أن يجبر على الاستقالة.

في الوقت الحالي، يقول العديد من المشرعين داخل حزب المحافظين التابع لجونسون إنهم ينتظرون نتائج تحقيق، بقيادة الموظفة الحكومية الكبيرة سو جراي، في طبيعة التجمعات.

وأعلن آخرون بالفعل علنًا أنهم يعتقدون أن الوقت قد حان لرحيل جونسون، حيث أرسل عدد متزايد منهم خطابات سحب الثقة إلى رئيس لجنة "1922" ذات النفوذ القوي في البرلمان.



بينما يقول بعض أعضاء البرلمان إنهم ينتظرون نتائج تقرير سو جراي حول ما وصفته الصحافة البريطانية بـ "بوابة الحزب"، إذا تلقى رئيس لجنة عام 1922 خطابات كافية بحجب الثقة ، فسيتم إجراء تصويت لاقالة جونسون.