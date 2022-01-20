الرئيس التونسى يجدد تمسكه باحترام الحقوق والحريات فى بلاده

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى مشاريع المراسيم الجاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، فضلاً عن ملف القضاء ومبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات في تونس.

وشدّد على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

كما حثّ رئيس الدولة، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.

من جهة أخرى، وجّه رئيس الجمهورية رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبيّنا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.

كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة ومحمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التفريط في أي شبر منها ووضع حدّ لكل مظاهر الاستيلاء عليها من أي طرف كان والقطع مع ممارسات توزيعها بناء على ولاءات حزبية وسياسية وعائلية.