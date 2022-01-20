الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس رجل وسيدة اعتديا على شقيقتهما فى البحيرة 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالبحيرة بحبس رجل وسيدة تعديا على شقيقتهما عقب ضبطهما على خلفية تداول فيديو لاستغاثة إحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باعتداء شقيقيها عليها بالضرب، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن تمكنت من كشف ملابسات تداول استغاثة إحدى السيدات في البحيرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتعدى شقيقيها عليها بالضرب.

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة من إحدى السيدات تضررت خلالها من شقيقها وشقيقتها لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث تلفيات بمسكنها.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وباستدعائها وسؤالها قررت قيام كلٍ من (شقيقها وشقيقتها - مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب والتعرض لها بشكل مستمر وعدم وجود وإصابات بها.

باستدعاء المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما قررا بوجود خلافات بينهما وشقيقتهما حول الميراث واعتياد الشاكية نشر تلك الاستغاثات بهدف الإضرار بهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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