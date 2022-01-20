الخميس 20 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء دفعة يوليو 2022

القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2022.

الشروط العامة للقبول

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقًا لتقييم لجنة الإختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

 ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير، ألا تزيد السن عن 34 سنة فى 1/7/2022، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 1/7/2022، وألا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

علماً بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة "فرع الاحتياط والمكلفين" بكوبرى القبة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/2/2022 ولمدة شهر، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (WWW.MOD.GOV.EG)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (2) مساء عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم (0222617788).

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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