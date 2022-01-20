الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يستقبل سفير الدنمارك بمصر لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم، السفير الدنماركي لدى مصر «سفند أولينج» بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين الدولتين.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية الدنماركية على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أهمية التعاون بين الدولتين الشقيقتين في القطاع الصحي وتعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية، للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية في البلدين.

وناقش الوزير خلال الاجتماع مع السفير الدنماركي، خطة تدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية على أحدث بروتوكولات علاج مرضى السكري، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري، في إطار الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدنمارك في مجال إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فضلًا عن مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال جمع المعلومات والتحول الرقمي بالقطاع الصحي، والأبحاث العلمية، من خلال الجامعات والمراكز البحثية في مصر والدنمارك.

ومن جانبه، أشاد السفير الدنماركي، بجهود الدولة المصرية في التصدي لجائحة فيروس كورونا ومتحوارته وإحكام السيطرة وتحقيق التعايش الآمن مع الجائحة، كما أشاد باتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين دولتي مصر والصين لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر، لحفظ اللقاحات بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة.

وأكد السفير أهمية التعاون مع الدولة المصرية في القطاع الصحي، لافتًا إلى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الرقمنة وجمع المعلومات، فضلًا عن التعاون المستمر في مجال لقاحات فيروس كورونا.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا السفير الدنماركي

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