كريم عبد الخالق يكشف لـ«الدستور» تفاصيل دوره في «نقل عام»

أعرب الفنان الشاب كريم عبد الخالق، عن سعادته البالغة لمشاركته في بطولة مسلسل «نقل عام»، الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة، وسميحة أيوب، وسوسن بدر؛ بقيادة المخرج العبقرى عادل أديب؛ الذي يسعى للانتهاء من تصوير الأحداث كاملة، تمهيدًا لانطلاق أولى حلقات العمل يوم السبت الموافق 29 يناير الجاري حصريا على شبكة قنوات ON.

ـ كريم عبد الخالق يقع فى حب ميرهان حسين

وأشار «عبد الخالق» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أنه يجسد خلال الأحداث شخصية طبيب يدعى «حازم»، يقع في حب الفنانة ميريهان حسين، ويقوم لخطبتها وهي نجلة الفنانة سوسن بدر والنجم محمود حميدة، خلال الأحداث، حيث يقع «حازم» في عدة مشكلات أسرية بسبب آراء والدته التى تتعارض مع متطلبات خطيبته، ومن هنا تتخلل الأحداث التى ترصد العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية ويتم مناقشتها بشكل بسيط وملئ بالأحداث الواقعية في إطار الإثارة والتشويق.

كريم عبد الخالق فى بوستر نقل عام

وأضاف «عبد الخالق» أنه وافق على الدور دون تردد فور تواصل الجهة المنتجة معه، عقب ترشيح المنتج ريمون مقار الذى يثنى له كل الاحترام والتقدير، خاصة أنه ساهم بشكل كبير فى انطلاقته الفنية من خلال مشاركته فى أولى أعماله «الأب الروحي» عام 2017؛ ووجه الشكر للمنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، الذى يعتبره بمثابة أخا له ويتسم بالرجولة والجدعنة، قائلا: «سعيد جدا بالتعاون مع الأستاذ محمد محمود عبد العزيز.. حقيقى ابن الوز عوام.. رحم الله النجم الكبير الأستاذ محمود عبد العزيز».

وأشار «عبد الخالق» لـ«الدستور» أنه يواصل التصوير، حيث يتبقى له حوالى 20% من إجمالي مشاهده فى المسلسل، في عدة مناطق متفرقة، بقيادة الأستاذ الكبير عادل أديب، المعروف بنظرته المختلفة ورؤيته المستقلة فى عمله، ويضع خطة محكمة للعمل نلتزم بها جميعًا، متوقعًا أن يصل السيناريو لقلوب المشاهدين بسلاسة منذ أول حلقة؛ ورأى أن المسلسل سيحقق معادلة صعبة، عبر تقديم محتوى مهم يناقش عدة قضايا اجتماعية واقعية، في 30 حلقة خالية تمامًا من المط والتطويل، كما أن كواليسه تتسم بالالتزام والود والاحترام والتعاون، وسعى الجميع للوصول به إلى أعلى مستوى.

أحداث وأبطال «نقل عام»

مسلسل "نقل عام" تدور أحداثه في 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، منها الانفجار السكانى، تجارة الأعضاء، الثأر، السوشيال ميديا وخطورة استخدامها بطريقة خاطئة، ووهو من نتاج فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، فى أول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك فى بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل موسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.