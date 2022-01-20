الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«النقل»: تخفيض عدد الموظفين بمقر الوزارة لمواجهة كورونا

وزارة النقل
وزارة النقل

قالت مصادر في وزارة النقل، إنه سيتم تخفيض عدد العمالة داخل مقر الوزارة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم تواجد الموظفين بكامل طاقاتهم داخل الجهات الحكومية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات مشددة من قبل وزير النقل بشأن الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل مقر الوزارة، إلى جانب إلزام كافة العاملين والموظفين داخل الوزارة بارتداء الكمامة والالتزام بتنفيذ كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.

وتابعت المصادر، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال الاجتماعات الدورية التي تتم داخل الوزارة، إلى جانب ذلك تعقيم مباني الوزارة بالكامل بشكل يومي فى الصباح الباكر.

وتستمر الحكومة المصرية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة متكاملة للوقاية تتضمن توفير ملايين الجرعات لتلقيح المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بخلاف الجرعات المنشطة لمن سبق لهم تلقي مصل كورونا، خاصة مع تأكيد رئيس الجمهورية على متابعة الموقف الوبائي بجميع المحافظات للحد من انتشار الفيروس.

 

كيف ستتعامل وزارة النقل مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا وزارة النقل الموجة الرابعة لفيروس كورونا كورونا النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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