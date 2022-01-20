الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

24 يناير الجاري.. أسكتلندا تعلن تخفيف عددا من القيود المفروضة لمواجهة كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات في أسكتلندا تخفيف العديد من القيود الصحية المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) مثل إعادة فتح النوادي الليلية، وذلك اعتبارا من 24 يناير الجاري نظرا للانخفاض الكبير في عدد حالات الإصابات الجديدة بالمتحور.

وأعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون أمام البرلمان، حسبما ذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم الخميس، عن تفاؤلها الشديد لرفع معظم القيود المفروضة اعتبارا من الاثنين المقبل 24 يناير الجاري.

وقالت "ستورجيون" إن البلاد تجاوزت موجة متغير "أوميكرون" وإن الجرعات المعززة مع تغير سلوك المواطنين الذين تكيفوا مع الوضع الجديد للمساعدة في إبطاء انتقال العدوى والقيود التي تم فرضها في البلاد في ديسمبر الماضي، أسهموا بشكل إيجابي في الحد من تفشي متغير "أوميكرون".

وأضافت رئيسة الوزراء أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيتمكن الاسكتلنديون من الذهاب إلى النوادي الليلية مرة أخرى ولن يضطروا بعد الآن إلى احترام التباعد الاجتماعي وسيكون بإمكانهم مقابلة أكثر من ثلاثة أفراد لكل أسرة، داعية المواطنين، في الوقت ذاته، إلى توخي الحذر مع إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة الداخلية مع العمل عن بعد عندما يكون ذلك ممكنًا.
وكان وزير الصحة البريطاني "ساجد جاويد" قد أعلن، أمس الأربعاء، عزمه تخفيف القيود في إنجلترا اعتبارا من الأسبوع المقبل.
يذكر أنه منذ 4 أيام، بلغ عدد الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة نحو 100 ألف إصابة، بعد أن وصل إلى أكثر من 200 ألف إصابة في مطلع يناير الجاري.

اسكتلندا كورونا المملكة المتحدة ادنبره

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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