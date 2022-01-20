الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سيدة مذبوحة في الفيوم والزوج المتهم الأول

جثة سيدة
جثة سيدة

تباشر النيابة العامة بالفيوم التحقيق في واقعة العثور علي جثة سيدة مذبوحة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى اتهام زوجها بارتكاب الواقعة، خاصة أنه حاول الانتحار بتناول الحبة السامة التى تستخدم لحماية القمح من التسوس، وتم نقله للمستشفى، ويتم علاجه ووضعه تحت الحراسة لحين تحسن حالته والتحقيق معه.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواى، يفيد ورود بلاغاً بالعثور علي جثة سيدة مذبوحة داخل منزلها بقرية طوبها، وانتقل ضباط مركز شرطة أبشواى برئاسة المقدم إسلام الصاوى رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة "آمال.ر.ف"، 25 سنة، ربة منزل مقتولة داخل شقتها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وأشارت التحريات إلى اتهام زوجها بارتكاب الجريمة، وأنه حاول قتل نفسه بتناول الحبة السامة التى تستخدم لحماية القمح من التسوس وتم نقله للمستشفي ويجري علاجه تحت حراسة مشددة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية تحريات الاجهزة الامنية محافظة الفيوم العثور علي جثة سيدة عثر على جثته مستشفى الفيوم العام مدير أمن الفيوم

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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