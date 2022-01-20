الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة تاجر مخدرات في رأس غارب

هيروين
هيروين

تمكنت مباحث قسم شرطة مباحث رأس غارب شمال البحر الأحمر من ضبط أحد تجار المخدرات، بحوزته كمية من مادة الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات تفيد بتردده على المدينة للقيام بممارسة نشاطه في تجارة المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

تلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أحمد حوام، رئيس مباحث رأس غارب، يعاونه النقيب مصطفى فاضل معاون مباحث القسم، يفيد بورود معلومات عن المتهم، والمقيم بعزبة النخل، بتردده على المدينة لممارسة نشاطه في تجارة المخدرات، وبعد استصدار إذن النيابة العامة، بإعداد الأكمنة اللازمة وجمع المعلومات، تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الهيروين المخدر زنة نصف كيلو تقريبًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبالعرض أمام جهات التحقيق اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رأس غارب البحر الاحمر المخدرات الهيروين مباحث رأس غارب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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