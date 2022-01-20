الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في حريق شقة سكنية بالتجمع

حريق شقة
حريق شقة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق ومعرفة أسبابه.

وتمكن رجال الحماية المدنية مستعينين بعدد 3 سيارات إطفاء، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل شقة سكنية في منطقة التجمع، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في التجمع، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية القاهرة الجديدة المعمل الجنائي قوات الحماية المدنية السيطرة علي حريق

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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