الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العلوم والابتكار» تطلق النداء الخامس لمشروعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، النداء الخامس لمشروعات التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي PRIMA في مجالات الزراعة وإدارة المياه، بدعم يصل إلى 250 ألف يورو للمشروع الواحد، وتستمر فترة تلقي المُقترحات البحثية حتى 22 مارس القادم . 

وقال الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة - في التقرير الذي رفعه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، إن النداء البحثي يهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية من تحالف 4 دول مختلفة، تستهدف مواجهة التحديات المُشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المُستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط.

وأضاف أن المشروعات تتضمن تقديم حلول مبتكرة في عدة مجالات، منها الغذاء والزراعة والمياه، والمُساهمة في تحقيق الاستخدام المُستدام للموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي، ومواجهة تغيرات المناخ والمُمارسات الزراعية غير العادلة، والاستغلال المُفرط للموارد الطبيعية.

كما أوضح أن هذا النداء يأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر 2018 بين الجانبين، المصري ممثلًا في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مُساهمات الدول المُشاركة.

الاتحاد الأوروبي مشروعات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا الابتكار هيئة

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وائل لطفي

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