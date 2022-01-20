رابط للتقديم عبر الإنترنت..«الأوقاف» تعلن طلب خطباء مكافأة جدد من خريجي الأزهر
تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف من الكليات الأزهرية التالية، "الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية ، والإعلام ، والقرآن الكريم"، وذلك بالشروط التالية.
- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.
- أن يكون متقنًا للغة العربية.
- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.
- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.
وعلى الراغبين التقدم في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/Lwspiz5E41DacRMW8
أما عن شروط الحصول على ترخيص للعمل خطيبا بالمكافأة بوزارة الأوقاف، فأوضحت الوزظارة أنها تتمثل فيما يلي:
1 ـ التقدم بطلب رسمي إلى المديرية التابع لها المتقدم أو وزارة الأوقاف.
2 ـ اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف أو الاختبارات التحريرية والشفوية التي تحددها في هذا الشأن.
3 ـ أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
4 ـ ملء استمارة التقدم المتاحة على موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أون لاين".
5 ـ الحصول على تقدير جيد جدا أو أعلى من ذلك للخريجين.
6 ـ تقديم نسخة من المؤلفات لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على تصريح خطابة.