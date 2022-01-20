حبس المتهمين بسرقة سيارة من سائقها بالإكراه في الخانكة

قررت نيابة الخانكة، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة من سائقها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض والشروع في قتله بمنطقة الخانكة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وكشفت التحقيقات أن المتهمين " ح.م "،" إ.ف ج" ،" ن .م " عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة.

أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات من أصحابها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بغرض تفكيكها وبيعها قطع والكسب غير المشروع والتربح منها.

كما أقر المتهمين باستقلالهم السيارة مع المجني عليه بغرض توصيلهم لأحد المناطق وبمنتصف الطريق قاموا بتهديده بالسلاح الأبيض لإيقاف السيارة والنزول منها وعندما قاومهم قاموا بإصابته بإصابات خفيفة باستخدام السلاح الأبيض حتى ترك السيارة ولذوا بها بالفرار.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من سائق يفيد بسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد 3 أشخاص وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان السيارة المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.