قافلة مجلس الوزراء توزع 270 نظارة وتجري 50 جراحة لأهالي سانت كاترين

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فعاليات المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة التي تم تنظيمها مؤخرا لخدمة أهالي سانت كاترين، حيث تم توزيع 270 نظارة طبية والبدء في إجراء 50 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماما للحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها في المرحلة الأولى من القافلة وثبت احتياجها لنظارات طبية وجراحات عيون.

وكانت المرحلة الأولى للقافلة قد تم تنظيمها برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمتابعة وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونظمتها مشيخة الأزهر الشريف واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع الجامعة البريطانية والعامرية للصناعات الدوائية ومديرية الصحة بالمحافظة وقدمت خدماتها الطبية في 13 تخصص واستفاد منها 2841 من أهالي سانت كاترين والوديان والقرى المحيطة.

من جهته، أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن تنظيم القافلة بمرحلتيها ياتى تتويجا لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية ودعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن جميع الخدمات التي قدمتها القافلة تم تقديمها بالمجان تماما وان تنظيم القافلة بمرحلتيها تم فيه مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية وما أقرته وزارة الصحة المصرية من اشتراطات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبدالفتاح أن توزيع النظارات الطبية تم بمستشفى سانت كاترين العام، وأن إجراء العمليات سوف يتم غدا الجمعة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العيون بالقاهرة.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير ومن خلال إطلاقها للمرحلة الثانية من القافلة تواصل جهودها لدعم غير القادرين فى أنحاء محافظة جنوب سيناء، حيث سبق للمؤسسة أن نظمت سلسلة قوافل ممتدة جابت مناطق متعددة داخل سانت كاترين بالتعاون مع المصرف المتحد، كذلك نجحت المؤسسة في دعم عدد كبير من الـسر غير القادرة من سكان الأودية والنطاقات الجبلية بمساعدات عينية ومادية، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية بالمنطقة.