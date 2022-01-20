رئيس الجامعة الأمريكية: مراكز التطوير المهني بطنطا تتوافق مع رؤية مصر 2030

قال الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه سبق وأن قامت الجامعة بدعم 16 مركزا على مستوى 10 جامعات، وأن المشروع يتوافق مع التوجيهات الرئاسية ومشروع مصر 2030، مشيرا ان المشروع حقق نجاحات كبيرة وتم مد الفترة إلى 2025.

وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن المشروع يهدف إلى دعم آلاف الطلبة على مستوى مصر، مشيرا إلى أن المراكز التي سيتم افتتاحها فى جامعة طنطا ستفتح آفاقا كبيرة لمئات الطلاب.

من جهته، أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا ‏أنه سيتم اليوم افتتاح مركزي التطوير المهني بالجامعة، في كليتى التجارة والهندسة بالتعاون مع الوكالة الدولية للتنمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ودكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والسيدة ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

و أوضح رئيس الجامعة ان المركزين يعدان اضافة لجامعة طنطا لتمكين الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وخدمة قطاعات الأعمال والصناعة والخدمات والتجارة بمحافظة الغربية، مضيفا أن المركزين لتقديم الإرشادات والتدريبات للطلاب في مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف والتدريب التقني وريادة الأعمال.