الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تقرير الصفة التشريحية في وفاة فتاة بتصادم «ميكروباص وتوكتوك» في بدر

ميكروباص وتوكتوك
ميكروباص وتوكتوك

أمرت النيابة العامة بالشروق وبدر، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن جثة فتاة لقت مصرعها في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توكتوك" في مدينة بدر، كما أمرت باستعجال تقرير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعى.

و كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ "توكتوك" ووجود حالة وفاة في مدينة بدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توكتوك" بالحي الثالث بمدينة بدر،  مما أسفر عن مصرع فتاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث على سائقي الميكروباص والتوك توك وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة الشروق وبدر جثة فتاة حادث تصادم سيارة ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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