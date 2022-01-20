جريمة في مشتل.. جهود مكثفة للقبض على قاتل «الدهشوري»

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، دفن جثة شخص (قتيل) عثر عليه داخل مشتل على كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة، عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله وتحديد سبب الوفاة.

وطلبت النيابة سرعة القبض على المتهم.

ويكثف ضباط المباحث بالقاهرة جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة الشاب مقتول ومهشم الرأس.

وعن التفاصيل تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل مشتل بمنطقة مصر مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى «ي، أ» (37 سنة) وشهرته «الدهشوري».

وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.