الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح» تدشن مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم الخميس، تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية بالقاعة الكبرى في ديوان عام المديرية تزامناً مع المراجعات إلالكترونية «أونلاين» في جميع المواد يحاضر فيها نخبة من أفضل المعلمين على مستوى المحافظة لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل والمقرر انطلاقها اليوم بالتعاون مع حزب «مستقبل وطن». 

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن ذلك يأتي امتداداً لمسيرة التنسيق المثمرة مع تعليم مطروح من أجل تشجيع وتحفيز الطلاب على التعلم عن بعد في ضوء الخطوات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا وذلك عبر صفحة المديرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف أن المبادرة تهدف لتقديم شرح مبسط و مراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في التاسع والعشرين من يناير الجاري، مؤكداً أنها تأتي في إطار توجيهات الوزارة والمحافظة في الاهتمام بالمنظومة التعليمية والحرص على مصلحة الطلاب في كافة المراحل التعليمية. 

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة أيضاً التيسير على الطلاب وأولياء الأمور مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا خلال فعاليات محاضرات المراجعة النهائية بقاعة المديرية والقاعات الأخرى بالإدارات التعليمية مع تطبيق التباعد الاجتماعي الأمن بين الطلاب حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين في هذه المبادرة.

محافظ مطروح التواصل الاجتماعي مساعدة الطلاب تدشين مبادرة المراجعة النهائية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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