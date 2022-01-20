الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اشتعال سيارتين في ظروف غامضة بقرية هوارة عدلان بالفيوم

اشتعال سيارتين
اشتعال سيارتين

شب حريق في سيارتين ملاكي بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز شرطة الفيوم في ظروف غامضة.

وخرج الأهالي مسرعون من منازلهم عندما استمعوا لصوت انفجار هائل في أحد شوارع القرية وشاهدوا النيران تندلع في السيارتين.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي باشتعال النيران بسيارتين ملاكي داخل القرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمرافقة قوة من شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية اشتعال النيران في السيارتين أحد شوارع القرية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل وصوله إلى باقي المحلات التجارية والمنازل المجاورة وإخمادها ولم تتعرف على أسباب الحريق ولا يوجد خسائر في الأرواح أو إصابات.

ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لمعرفة أسباب الحريق وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لمعرفة الأسباب.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اشتعال سيارتين ظروف غامضة هوارة عدلان بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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