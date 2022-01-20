وزير الأوقاف يشكل لجنة لبحث أسباب حريق مسجد علم الدين بأسيوط

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد الرءوف مدير عام الشئون القانونية والشيخ أحمد عبد المنعم مدير الإدارة العامة للحوكمة والمهندس مجدي أبوعيد مدير الإدارة الهندسية بديوان عام الوزارة والشيخ عاصم قبيصي مدير أوقاف أسيوط، لبحث أسباب الحريق الذي شب مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، و سرعة اتخاذ اللازم تجاه إعادة تأهيله وفق ما يقرره التقرير الهندسي.

ووجه وزير الأوقاف، بأن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

جدير بالذكر، أنه اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط ما أسفر عن احتراق محتوياته.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق هائل بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط.

وانتقلت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والاطفاء والإسعاف وقوات الأمن، وجارية محاولة السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية والإطفاء قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.