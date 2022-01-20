البرتغال تسمح لمصابى كورونا بمغادرة المنزل للتصويت

أعلنت الحكومة البرتغالية أنها ستتيح للناخبين المصابين بكورونا، الخروج من عزلتهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمعة في الـ30 من يناير الحالي.

وأوصت الحكومة الأشخاص المصابين بكورونا بمغادرة منازلهم والذهاب إلى مراكز الاقتراع ما بين الساعة السادسة والسابعة مساء.

وحثت وزيرة الداخلية فرانسيسكا فان دونيم، هؤلاء الأفراد على عدم الحضور إلى مراكز الاقتراع قبل تلك الساعة على الرغم من أن التصويت خلال تلك الفترة الزمنية ليس إلزاميا.

وقالت: "نحن بحاجة إلى ميثاق اجتماعي يسمح للجميع بالتصويت بأمان"، داعية المصابين بكورونا إلى عدم استخدام وسائل النقل العام ولكن بدلا من ذلك الذهاب مشيا أو استخدام سياراتهم الخاصة.

على الصعيد الصحي، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم إن الأسبوع الماضي سجل أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، مضيفا أن المتحورات تستشرى حول العالم بسبب معدلات التلقيح المتواضعة للغاية؛ إذ إنه في الوقت الذي حظي مواطنو بعض الدول بكل الحماية؛ فإن دولا أخرى لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى.

وأوضح ادهانوم، في كلمته أمام الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي للمنظمة والذي بدأ اجتماعاته، في جنيف، أن ميزانية المنظمة البرنامجية لعامي 2020 و 2021 في الأصل كانت 5.8 مليار دولار ولكن مع عمليات الطوارئ الإضافية والنداءات اللازمة للاستجابة المستمرة للوباء قامت المنظمة بتنفيذ ميزانية أكبر بكثير.

وأشار إلى أن المنظمة تسعى لزيادة قدرها 480 مليون دولار في دورة الميزانية القادمة وهو ما يشمل حوالي 430 مليون دولار لتعزيز برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية و 50 مليون دولار لعملها المستمر للوقاية والاستجابة للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسيين..مشددا على أن تنفيذ أولويات الميزانية البرنامجية وبرنامج العمل العام يتطلب التمويل المناسب من حيث الكمية والنوعية.